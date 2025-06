Holden in cerca di nuovi equilibri | Sono un perfezionista ma ci sto lavorando

Holden, alias Joseph Carta, è un artista in evoluzione che cerca il suo equilibrio tra perfezionismo e libertà creativa. Con la musica come architettura e la produzione come pilastro, invita i giovani talenti a credere nelle proprie capacità, anche senza un grande studio alle spalle. La sua storia dimostra che l'essenza di un brano risiede nell'anima che ci metti, e lui è la prova vivente che con passione e determinazione si può costruire un universo musicale autentico e personale.

Se la scrittura e il canto costituiscono l'architettura della musica di Holden, all'anagrafe Joseph Carta, la produzione ne è l'architrave. «Vorrei mandare un messaggio agli artisti giovani come me: se non hai un produttore, puoi diventarlo. Io ho iniziato in cameretta con un microfono e un computeraccio e posso dire che, al di là dei tecnicismi e del perfezionismo, è l'anima del pezzo che conta», ha detto il cantautore nell'edicola de Il Tempo, dove si è definito «testardo» e «troppo istintivo» ma anche «in cerca di nuovi equilibri». In « Autodistruzione », il nuovo singolo del 25enne sbocciato ad Amici, c'è tutto il tentativo di raccontare il rapporto con gli errori e la vulnerabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Holden in cerca di nuovi equilibri: "Sono un perfezionista ma ci sto lavorando"

