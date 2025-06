Hojlund verso l’Inter? Offerta del Manchester United per una punta

per discutere delle mosse sul mercato, tra cui l’interesse concreto per Hojlund. Il giovane attaccante danese, al centro delle attenzioni nerazzurre, potrebbe presto cambiare sponda, con il Manchester United che si prepara a mettere sul tavolo un’offerta shock da 60 milioni di sterline. La sfida tra i grandi del calcio europeo si infiamma: chi avrà la meglio? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Il Manchester United, dopo aver acquistato Matheus Cunha, è alla ricerca di un altro attaccante. Tutto fa pensare che Rasmus Hojlund, fortemente nel mirino dell'Inter, sia in uscita. Pronta un'offerta da 60 milioni di sterline per un nuovo centravanti. OFFERTA PRONTA – Il blitz di Piero Ausilio a Londra nei giorni scorsi non è avvenuto solamente per cercare di trovare l'accordo (poi non riuscito) con Cesc Fabregas. Ma è stata anche l'occasione per sondare il terreno con il Manchester United. All'Inter piace tanto Rasmus Hojlund e ci sono i presupposti per riportarlo in Italia. Ha già giocato in Serie A all'Atalanta.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

Marchetti conferma: "#Hojlund è un obiettivo dell'#Inter. Si sta ragionando con il Manchester United già per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo legato a determinate condizioni. In questo momento è una possibilità" @SkySport Partecipa alla discussione

Je vous annonce que l'Inter est proche de recruter Hojlund. Manchester United demande 45 millions cash. L'Inter offre 0 EUR et un sourire, les discussions se poursuivent, ça négocie Partecipa alla discussione

Calciomercato Inter News/ Hojlund, c’è distanza: il Manchester United rifiuta il prestito (7 giugno 2025) - Calciomercato Inter News: i Red Devils vogliono cedere il danese solamente a titolo definitivo. I nerazzurri studiano un piano secondario (7 giugno 2025) ... ilsussidiario.net scrive

Telegraph - Inter, avviati i primi contatti con il Manchester United per Hojlund: formula e cifre dell'operazione - L'Inter ha puntato il mirino su Rasmus Hojlund e ha avviato i primi contatti informali con il Manchester United. Lo riporta il Telegraph, confermanfo la valutazione di circa 40 milioni di euro fatta d ... Come scrive msn.com

Hojlund ha detto sì all’Inter: il nodo è la formula - PARMA - Il mercato è fatto di priorità. E l’ Inter, dopo aver già chiuso due colpi – Sucic, già annunciato, e Luis Henrique, che lo sarà a breve -, ora deve innanzitutto coprire un vuoto, numerico ma ... msn.com scrive