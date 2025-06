Hojlund Juve | il danese può tornare in Italia ma non in bianconero! Dice sì a quel club rivale! Adesso le società trattano per completare l’operazione L’evoluzione dell’affare

Il calciomercato si infiamma intorno a Rasmus Hojlund, il giovane attaccante danese che potrebbe fare il grande salto in Serie A. Dopo aver espresso la sua preferenza per l’Inter, la trattativa tra le società entra nel vivo, mettendo a rischio i piani della Juventus. Mentre i tifosi aspettano aggiornamenti, l’evoluzione dell’affare potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri della Serie A, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Hojlund Juve: arriva una novità che potrebbe mettere fuori gioco i bianconeri! L’attaccante danese esterna la propria preferenza per quel club. L’edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia un passaggio che potrebbe sconvolgere il calciomercato della Juve. Secondo il quotidiano romano, Rasmus Hojlund avrebbe detto sì all’ Inter. Adesso la palla passa a Beppe Marotta e Piero Ausilio, che intendono chiudere la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizion i. Quest’ultimo scenario interesserebbe maggiormente al Manchester United, il quale vorrebbe liberarsi del danese a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojlund Juve: il danese può tornare in Italia, ma non in bianconero! Dice sì a quel club rivale! Adesso le società trattano per completare l’operazione. L’evoluzione dell’affare

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Juve Danese Club Hojlund

Hojlund Juve, sul danese non ci sono solo i bianconeri: «Anche quel top club di Serie A ha chiesto informazione su di lui». Possibile “triello” in vista per l’attaccante del Manchester United? - Hojlund al centro delle attenzioni di diversi club di Serie A, tra cui la Juventus. Dopo i primi sondaggi sul danese del Manchester United, anche un top club italiano ha manifestato interesse, aprendo uno scenario di possibile triello.

#Hojlund #Juve, sul danese non ci sono solo i bianconeri: «Anche quel top club di #SerieA ha chiesto informazione su di lui». Possibile “triello” in vista per l’attaccante del #ManchesterUnited? Partecipa alla discussione

Hojlund Juventus, l’attaccante ha preso questa decisione! Aumentano le quotazioni per il suo arrivo in Serie A: concorrenza e tutte le novità - Hojlund Juventus, l’attaccante ha preso questa decisione in vista della prossima stagione: cosa filtra sulla concorrenza Non si placano le voci sul futuro di Hojlund. L’attaccante che ha ormai deciso ... juventusnews24.com scrive

Sky Sport - Hojlund, Inter più interessata della Juve? - L'Inter sarebbe più interessata, rispetto alla Juventus, all'acquisto del cartellino di Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 della nazionale danese e dell'Atalanta. Come ... Lo riporta tuttojuve.com

Gazzetta - Hojlund, più Inter che Juve - Come riporta Gazzetta, tutto su Hojlund. Con un motivo fondato per essere ottimisti: l’attaccante del Manchester United ha aperto alla possibilità di tornare in Serie A, ... Secondo tuttojuve.com

Hojlund Juventus, l’ombra bianconera sul danese del Man United