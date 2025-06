Hojlund Inter nerazzurri in pole per l’attaccante dello United! Cresce la fiducia ma occhio a quell’intreccio col Napoli | gli altri nomi per l’attacco

L'Inter si fa avanti con decisione per Rasmus Hojlund, l’attaccante dello United che sta catturando l’attenzione del mercato. Con la fiducia che cresce, i nerazzurri cercano di approfittare della disponibilità del Manchester United, pronto a cederlo. Ma attenzione all’intreccio con il Napoli, che potrebbe complicare la corsa. Intanto, gli altri nomi per completare l’attacco del prossimo anno si fanno sempre più insistenti.

Hojlund Inter, nerazzurri in pole per l'attaccante dello United! Occhio anche a quell'intreccio col Napoli: gli altri nomi per l'attacco del prossimo anno. L'obiettivo principale per l'attacco del mercato Inter è ormai chiaro: si tratta di Rasmus Hojlund. Il Manchester United, che aveva investito circa 70 milioni di euro (più bonus) per acquistarlo nell'estate 2023, è ora disposto a lasciarlo partire. Il club inglese preferirebbe una cessione definitiva per circa 45 milioni, mentre l'Inter propone un prestito con diritto di riscatto nel 2026, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra vicina ai 40 milioni.