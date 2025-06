Hojlund Inter lo United lo vende a queste condizioni | ecco la proposta di Marotta

L’affare Hojlund tra Inter e Manchester United si scalda, con offerte e condizioni che tengono gli appassionati con il fiato sospeso. Marotta, stratega dei nerazzurri, prepara la sua mossa vincente: quale sarà l’accordo che potrebbe portare il promettente attaccante a Milano? La trattativa è ancora in evoluzione, ma tutte le nostre curiosità saranno presto soddisfatte. Resta con noi per scoprire come si concluderà questa sfida di calciomercato.

Hojlund Inter è sempre più vicino, il Manchester United lo vende a queste condizioni il proprio bomber, ecco invece la proposta di Marotta. Hojlund Inter: un matrimonio che potrebbe ben presto diventare realtà. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, svelando preziosi aneddoti e novità proprio sulla trattativa di calciomercato che interessa i nerazzurri. Vediamo un breve estratto della Rosea dal più lungo ragionamento: HOJLUND INTER – «Sul 22enne Hojlund l'Inter è in pressione da giorni, la missione londinese del ds Ausilio (a metà tra il colpo in attacco e l'ultimo tentativo per Cesc) ha solo reso tutto manifesto.

