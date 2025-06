Hojlund Inter Kjaer fa un assist ai nerazzurri | Un bel posto per andare a giocare ecco perché può essere la soluzione migliore per lui

Hojlund all’Inter potrebbe essere la mossa che rivoluziona l’attacco nerazzurro. Con le sue qualità e una buona dose di entusiasmo, questo giovane talento danese si presenta come la soluzione ideale per rinvigorire la squadra. La sua esperienza in Premier League e il desiderio di crescere al top lo rendono un investimento strategico per il club. Ma perché potrebbe essere questa la scelta migliore per lui? La risposta risiede nelle opportunità di crescita e nel progetto ambizioso dell’Inter.

Hojlund Inter, un connazionale dell’attaccante classe 2003 lo avvicina ai nerazzurri. Le sue dichiarazioni e i suoi consigli sono chiari. Rasmus Hojlund è il nome caldo per l’attacco dell’ Inter. Il classe 2003 di proprietà del Manchester United è in cima alla lista dei desideri del DS Piero Ausilio e i contatti con i Red Devils sembrano procedere per il verso giusto. La società del presidente Marotta vorrebbe riportare il danese in Italia (per lui una stagione all’Atalanta condita da 10 gol) con l formula del prestito con diritto di riscatto. Anche l’attaccante, dal canto suo, ha aperto alla meta nerazzurra, che a quanto pare gode di ottimi consiglieri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, Kjaer fa un assist ai nerazzurri: «Un bel posto per andare a giocare, ecco perché può essere la soluzione migliore per lui»

In questa notizia si parla di: Inter Hojlund Nerazzurri Kjaer

