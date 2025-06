Hojlund dice sì all’Inter! Valutazione OK | ma il Manchester United pone una condizione – CdS

Hojlund, il talento danese, è nel mirino dell’Inter, che lo valuta come una delle mosse più strategiche per rafforzare l’attacco. Il Manchester United, sebbene disposto a cederlo, anche in prestito, pone però una condizione che potrebbe complicare le trattative. Tra aggiornamenti e nuove possibilità, l’orizzonte di mercato si fa sempre più interessante: cosa riserva il futuro per questo giovane promettente? Rimanete sintonizzati per scoprire gli sviluppi più recenti.

Hojlund è in cima alla lista dei desideri dell’Inter per quanto riguarda l’attacco. Il Manchester United oltre che essere disposto a cederlo, anche in prestito, è d’accordo col club nerazzurro riguardo la valutazione del cartellino. Ma secondo quanto riportato oggi tra le colonne del Corriere dello Sport, pone una condizione riguardo il trasferimento dell’attaccante danese. RINFORZI – Dopo gli arrivi già definiti di Luka Su?i? e, a breve, di Luis Henrique, l’ Inter si concentra ora sull’urgenza più delicata del proprio mercato: colmare il vuoto in attacco alle spalle del tandem titolare Lautaro-Thuram. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund dice sì all’Inter! Valutazione OK: ma il Manchester United pone una condizione – CdS

