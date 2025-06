Hockey pista | Trissino torna avanti nella serie scudetto Lodi cede 2-1

Il duello tra Trissino e Lodi infiamma le finali scudetto di hockey su pista, con i veneti che conquistano il vantaggio nella serie grazie a un successo rigido e deciso. La partita, combattuta fino all'ultimo respiro, ha visto un inizio sprint di Malagoli e la freddezza di Cocco decidere il risultato. Questa vittoria mette pressione ai lombardi, pronti a rispondere nel prossimo appuntamento: la lotta per il titolo è più aperta che mai.

Un 2-1 in tutti i sensi. Nella gara -3 delle finali scudetto della Serie A 2024-2025 di hockey su pista, il Trissino sfrutta il fattore campo nel duello tricolore contro il Lodi. I veneti infatti si sono imposti per 2-1 al PalaDante tornando davanti nella serie conclusiva del massimo Campionato Italiano con il medesimo punteggio. Decisiva in una gara tirata, aperta dalla rete di Malagoli dopo poco più di 60 secondi, la rete di Giulio Cocco a poco meno di dieci minuti dalla fine, arrivata in seguito al momentaneo 1-1 dei lombardi, griffato da Bozzetto, in concomitanza con lo start della ripresa.