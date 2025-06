Ho visto Castro a Harvard

Scopri l’affascinante visita di Castro a Harvard attraverso le pagine dell’ultimo libro di Sam Tanenhaus, “Buckley: the life and the revolution that changed America”. Un’opera che svela i momenti chiave di un’epoca e i protagonisti che hanno plasmato la storia americana. Per approfondire questa straordinaria narrazione, accedi al sito e abbonati.

Pubblichiamo un estratto dell’ultimo libro dello storico Sam Tanenhaus, “Buckley: the life and the revolution that changed America”, pubblicato da Random House il 3 giugno negli Stati Uniti.Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ho visto Castro a Harvard

In questa notizia si parla di: Visto Castro a Harvard Sito

Los Tigres Del Norte - La Prisión De Folsom (Folsom Prison Blues) (Live At Folsom Prison)