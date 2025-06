Ho un cancro al colon e non me lo spiego Faccio fitness e mangio sano no agli sgarri Poi il chirurgo mi ha detto il perché | la storia di Danni Duncan

Danni Duncan, una fitness coach di 39 anni, sembrava vivere il massimo della salute, praticando esercizio e seguendo una dieta impeccabile. Eppure, un giorno, la scoperta del cancro al colon le ha cambiato la vita, lasciandola sgomenta: "Com’è possibile? Sono la persona più sana che conosca". La sua storia ci insegna che anche le abitudini più virtuose non sono immuni da imprevisti, e che la verità si cela spesso in aspetti nascosti.

Danni Duncan ha 39 anni ed è una fitness coach, molto attiva anche su Instagram dove condivide il suo stile di vita assolutamente sano e dedito all’esercizio fisico. La sua vita si è letteralmente capovolta, quando dopo alcuni accertamenti clinici è emerso che aveva un cancro al colon. Una batosta per Danni e la sua famiglia. “Com’è possibile? Sono la persona più sana che conosca”, sono state le prime parole disperare della donna. Poi con un lungo post su Instagram la donna ha spiegato cosa è accaduto. “Il mio tumore al colon non è genetico: – ha scritto- non ho fattori di rischio genetici e non ci sono casi di cancro nella mia famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho un cancro al colon e non me lo spiego. Faccio fitness e mangio sano, no agli sgarri. Poi il chirurgo mi ha detto il perché”: la storia di Danni Duncan

