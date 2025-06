Ho tentato il suicidio due volte e sono entrato in coma dopo la relazione con la moglie di un mio amico Perché volevo farla finita | lo rivela Billy Joel

Billy Joel, noto per la sua straordinaria carriera musicale, ha recentemente condiviso un lato più vulnerabile della sua vita. In un nuovo documentario, rivela di aver tentato il suicidio due volte, tra cui un episodio drammatico dopo una relazione complicata con la moglie di un suo amico, che lo ha portato in coma. Questa confessione incredibilmente personale ci ricorda quanto la sofferenza possa nascondersi dietro l’artista. Joel ha...

Billy Joel, che per un disturbo neurologico ha annullato tutti gli impegni per i prossimi due anni, ha rivelato nel suo nuovo documentario “ Billy Joel: And So It Goes ” (arriverà su HBO a luglio) di aver tentato il suicidio due volte. Dopo aver avuto una relazione con la moglie del suo migliore amico e dopo i tentativi di suicidio, il cantante si è fatto ricoverare in un “reparto di osservazione” e ha iniziato a creare nuova musica. Joel ha finito per sposare la stessa donna, Elizabeth Weber, anni dopo. Mercoledì 4 giugno è uscita la prima parte del nuovo documentario, che è stato presentato in anteprima al Tribeca Festival di New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho tentato il suicidio due volte e sono entrato in coma, dopo la relazione con la moglie di un mio amico. Perché volevo farla finita”: lo rivela Billy Joel

