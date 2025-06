Ho sofferto di depressione per dieci anni Non riuscivo a vedere la luce dovevo stare sempre al buio Dormivo molto | lo confessa Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi, celebre cantante e vincitrice del “Grande Fratello”, ha deciso di aprire il suo cuore svelando un dolore nascosto: dieci anni di depressione che l’hanno vista vivere nell’oscurità più totale, tra attacchi di panico e isolamento. La sua testimonianza, sincera e toccante, ci ricorda quanto possa essere difficile affrontare i propri demoni interiori. Ma la forza di Jessica dimostra che, anche nei momenti più bui, c’è sempre una via verso la luce.

Jessica Morlacchi è stata ospite a “ La Volta Buona ” per raccontarsi dopo la vittoria al “Grande Fratello”. La cantante ha toccato un argomento molto delicato: la depressione di cui ha sofferto per quasi dieci anni. “Nel 2004 il primo attacco di panico e per dieci anni non ho fatto più nulla, sono rimasta chiusa in casa. – ha raccontato la Morlacchi – Nel 2005 Marco Masini mi volle a Sanremo per la serata delle cover. Ci sono artisti di grande spessore e lui ha scelto me. Da poco ero entrata nella sua stessa casa discografica e poi spero che avesse visto qualcosa in me. Mi tremava la voce, ero troppo tesa, ero seduta sullo sgabello perché mi tremavano troppo le gambe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho sofferto di depressione per dieci anni. Non riuscivo a vedere la luce, dovevo stare sempre al buio. Dormivo molto”: lo confessa Jessica Morlacchi

