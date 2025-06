Ho fatto il tour tra i topi che banchettano dietro Piazza del Plebiscito

Caro sindaco Manfredi, lasciatemi rubare un minuto per raccontarle uno degli scenari più insoliti e inquietanti mai visti sotto Piazza del Plebiscito. Mentre il nostro amato quartiere si anima di vita e storia, una presenza inattesa si cela nell’ombra: i topi, regali non invitati, che banchettano tra incuria e abbandono. È un’immagine che richiede attenzione e azione, perché Napoli merita di essere rispettata e tutelata in ogni suo angolo.

Caro sindaco Manfredi, ti scrivo così ti distraggo un po’ dalle tante incombenze quotidiane. Non mi era mai successo. Quindici, forse anche di più, squittanti, rapidi, passavano da una postazione all’altra. Topi, grandi come gatti, iconici come Pulcinella, banchettano all’ombra di Piazza Plebiscito, tra incuria e note stonate. Osservate bene le foto: le antiche mura dove sono poggiati i quattro cassonetti sono quelle dell’emiciclo del superbo colonnato della piazza. Dall’altra parte del muraglione si spalanca la maestosità della Basilica Regia, chiamata il mini Vaticano. ‹ › 1 3 Topi Napoli Piromallo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

