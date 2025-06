Helena Prestes rompe il silenzio sulla rottura con Javier Martinez | come stanno le cose

Helena Prestes rompe il silenzio sulla rottura con Javier Martinez, svelando tutta la verità dietro alle voci di crisi e alle insinuazioni social. Dopo giorni di attesa, la modella brasiliana si apre con un messaggio sincero e carico di emozione, mettendo fine alle speculazioni e chiarendo la dinamica della loro relazione. La verità di Helena potrebbe cambiare le carte in tavola e offrire una prospettiva inaspettata su questa complicata vicenda amorosa. Scopriamo cosa ha dichiarato.

Helena Prestes torna protagonista della scena mediatica, ma questa volta per una dichiarazione d'amore tanto inattesa quanto necessaria. Dopo giorni di gossip, voci di crisi e insinuazioni sui social, la modella brasiliana ha deciso di prendere la parola con un messaggio chiaro, diretto e pieno di sentimento rivolto al suo compagno Javier Martinez, conosciuto nella casa del Grande Fratello. Scopriamo cosa ha dichiarato. La verità di Helena Prestes sulla presunta rottura con Javier Martinez. Attraverso una storia su Instagram, Helena Prestes ha voluto mettere un punto alle tante dicerie che stavano minando l'immagine della coppia.

