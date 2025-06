Helena Prestes Rompe il Silenzio | La Verità sulla Crisi con Javier Martinez

Helena Prestes rompe il silenzio e mette fine alle speculazioni sulla sua relazione con Javier Martinez. L'ex gieffina smentisce con fermezza ogni voce di crisi o tradimento, difendendo con passione il loro amore. Scopriamo insieme la verità dietro questa storia, che ora si presenta più forte e autentica che mai.

L'ex gieffina Helena Prestes smentisce con fermezza le voci di rottura e tradimento con il fidanzato Javier Martinez, difendendo la loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Helena Prestes Rompe il Silenzio: La Verità sulla Crisi con Javier Martinez

In questa notizia si parla di: Helena Prestes Javier Martinez

Helena E Mariana Prestes: Pesante Lite Tra Sorelle! - Helena e Mariana Prestes, un tempo inseparabili, sono al centro di una pesante lite sui social, lasciando i fan sgomenti.

Helena Prestes, il triangolo con Javier Martinez e Carlo Motta si infittisce: foto, dichiarazioni dei diretti interessati e voci #helenaprestes #javiermartinez #carlo motta Partecipa alla discussione

Helena Prestes e Javier Martinez: Amore Solido e Futuri Figli? Ma L’ombra dell’Ex Incombe… https://mistermovie.it/gossip/helena-prestes-e-javier-martinez-amore-solido-e-futuri-figli-ma-lombra-dellex-incombe-132706/… #mistermovie Partecipa alla discussione

Grande Fratello, Helena Prestes rompe il silenzio sulla crisi con Javier Martinez: "Io lo amo" - Dopo giorni di silenzio e tante indiscrezioni su una crisi, Helena Prestes è intervenuta sui social e le sue parole spazzano via i dubbi: "Non posso permettere a nessuno di portarmi via i momenti con ... Come scrive comingsoon.it

Helena Prestes dopo le dichiarazioni dell’ex Carlo Motta: “Amo Javier Martinez, non c’è stato tradimento” - Dopo le dichiarazione di Carlo Motta sul loro rapporto, Helena Prestes è intervenuta sui social per sottolineare di essere innamorata di Javier Martinez ... Scrive fanpage.it

Helena Prestes rompe il silenzio: "Amo Javier, tra noi nessuna crisi" - (Adnkronos) - "Amo Javier, smettete di parlare". Helena Prestes ha scelto di rompere il silenzio e di mettere a tacere, una volta per tutte, le voci sulla presunta crisi con Javier Martinez. L'ex conc ... msn.com scrive