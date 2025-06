Helena Prestes GF Smentisce Crisi e Tradimento con Javier Martinez

Helena Prestes, ex gieffina e protagonista di tante cronache, ha deciso di fare chiarezza sui recenti rumors che la vedevano in crisi con il suo fidanzato Javier Martinez. Sui social, l'influencer ha smentito con veemenza ogni sospetto di tradimento, ribadendo il suo amore e la stabilità della coppia. Una mossa decisa per mettere a tacere le voci infondate e consolidare il loro legame, dimostrando che l’amore può resistere alle tempeste mediatiche.

L'ex gieffina interviene sui social per mettere a tacere i rumors che la volevano lontana dal fidanzato conosciuto nella Casa più spiata d'Italia. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

