Helena Prestes dopo le dichiarazioni dell’ex Carlo Motta | “Amo Javier Martinez non c’è stato tradimento”

Dopo le dichiarazione di Carlo Motta sul loro rapporto, Helena Prestes è intervenuta sui social per sottolineare di essere innamorata di Javier Martinez: "Non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità". 🔗 Leggi su Fanpage.it