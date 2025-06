Harry come Diana con i figli a Disneyland | la stessa emozione 31 anni dopo

trasuda magia e amore, Harry rivive l'emozione di quando, 31 anni fa, visitò Disneyland con la principessa Diana. Un gesto di normalità e gioia che dimostra come i momenti più belli siano quelli condivisi con i propri cari, al di là delle polemiche e delle pressioni mediatiche. In un mondo spesso in tumulto, questa giornata si trasforma in un prezioso ricordo di famiglia, un simbolo di speranza e unità.

Un momento speciale, un'emozione che si ripete 31 anni dopo (quasi 32): è quella che ha vissuto il Principe Harry a Disneyland insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet. Sì: in un momento in cui la stampa di tutto il mondo non si nega gli ennesimi attacchi al Duca e alla Duchessa del Sussex, rivolgendo loro critiche feroci, Harry e Meghan hanno scelto di trascorrere del tempo di qualità in famiglia. In una giornata che ricorda quella dell'agosto del 1993, quando aveva vissuto dei momenti magici con mamma Diana e il fratello William in uno dei parchi Disney.

