Harder Juventus occhi sul prodigio danese! Con lo Sporting Lisbona ha fatto il devasto | chi è l’ultimo nome per l’attacco del futuro

La Juventus continua a scrutare il futuro con grande attenzione, focalizzandosi sui talenti emergenti del panorama europeo. Uno degli ultimi nomini sul taccuino dei bianconeri è Harder, giovane promessa danese dello Sporting Lisbona, che ha già dimostrato di saper fare la differenza. Con un talento così, i prossimi anni potrebbero riservare grandi sorprese: chi sarà l'ultimo nome che rivoluzionerà l’attacco juventino?

Harder Juventus, occhi sul prodigio danese: chi è il talento dello Sporting Libsona che piace anche ai bianconeri. Non si ferma il lavoro del mercato Juve che osserva con attenzione i migliori giovani talenti europei. Tra gli ultimi nomi monitorati c'è Harder, attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona, acquistato dal club portoghese per 19 milioni di euro nella scorsa stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane danese ha già esordito con la nazionale maggiore, firmando una stagione da 11 gol che ha stregato osservatori di tutta Europa, compresa la dirigenza bianconera.

