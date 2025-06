Hamilton volta pagina l’incontro sorprende | È solo l’inizio

Hamilton volta pagina: l’incontro sorprende e segna solo l’inizio di una nuova avventura. Il sorriso di Lewis, rarefatto negli ultimi mesi, torna a illuminare i paddock della Formula 1, mentre si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Dopo le prime otto gare del 2025, i risultati non sono ancora all’altezza delle sue aspettative, ma il suo spirito competitivo è più forte che mai. L’ultima apparizione...

Il sorriso di Lewis Hamilton, negli ultimi mesi, è diventato merce rara nei paddock della Formula 1. L’approdo in Ferrari, accolto con entusiasmo e aspettative galattiche, si è rapidamente trasformato in un percorso irto di ostacoli. Dopo otto gare nella stagione 2025, il sette volte campione del mondo non è ancora riuscito a salire sul podio, con un misero bottino di 71 punti che lo tiene lontano dalla lotta per il titolo. L’ultima apparizione al Gran Premio di Spagna, conclusa in sesta posizione e dietro perfino alla Sauber di Nico Hulkenberg, è stato un altro colpo al morale del fuoriclasse britannico. 🔗 Leggi su Sportface.it