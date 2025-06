Hamas non è Che Guevara | è come l' Isis Pulizia etnica? Sì ai danni degli ebrei

Il conflitto in Medio Oriente continua a divampare, alimentando contrasti e drammi umanitari. Hamas, con le sue azioni, si distingue per la brutalità, e le parole di Roger Abravanel evidenziano un cambiamento demografico e storico che non può essere ignorato. Comprendere le dinamiche di questa regione complessa è fondamentale per affrontare con equilibrio e consapevolezza le sfide del presente e del futuro.

Il "Director Emeritus" di McKinsey, Roger Abravanel: "Gli arabi nel 1948 erano 1 milione e oggi sono 7. Per noi invece il contrario". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Hamas non è Che Guevara: è come l'Isis. Pulizia etnica? Sì, ai danni degli ebrei"

In questa notizia si parla di: Hamas Guevara Isis Pulizia

"Hamas non è Che Guevara: è come l'Isis. Pulizia etnica? Sì, ai danni degli ebrei" - Il "Director Emeritus" di McKinsey, Roger Abravanel: "Gli arabi nel 1948 erano 1 milione e oggi sono 7. Per noi invece il contrario" ... Come scrive msn.com

Hamas come Isis, contro la civiltà - In questi tristi giorni in Israele e in Occidente, inizia circolare il convincimento che Hamas sia come l’Isis. Lo ha detto Joe Biden qualche giorno fa e Twitter ha ora un hashtag #hamas-isis. Da corriere.it

Il filo che lega Hamas e Isis secondo Chorev-Halewa (Moshe Dayan Center) - Anche il presidente statunitense Joe Biden ha invitato “tutti i Paesi” a “condannare inequivocabilmente le brutali atrocità di Hamas, che sono simili alle atrocità dell’Isis di molti ... Secondo formiche.net