Hamas nomina un nuovo leader militare | è Izz al-Din al-Haddad

In un momento di grande trasformazione, Hamas ha annunciato la nomina di Izz al-Din al-Haddad come nuovo leader militare, segnando un punto cruciale nella sua strategia. Soprannominato «il fantasma delle Brigate al-Qassam», questa scelta suscita attenzione e preoccupazione nella regione. La sua leadership potrebbe influenzare gli equilibri di potere nella Striscia di Gaza e oltre. Ma chi è realmente Al-Haddad e quali saranno le sue mosse? Continua a leggere per scoprirlo.

Stando a quanto riportato dai media israeliani, Hamas avrebbe designato Izz al-Din al-Haddad, soprannominato «il fantasma delle Brigate al-Qassam», come nuovo comandante nella Striscia di Gaza, colmando il vuoto lasciato dalla morte di Mohammed Sinwar. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Hamas nomina un nuovo leader militare: è Izz al-Din al-Haddad

In questa notizia si parla di: Hamas Haddad Nomina Leader

