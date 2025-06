Hamas | L’ostaggio Zangauker è in una località assediata dall’Idf Se provate a liberarlo lo uccideremo Colpa vostra

In un contesto di tensione e violenza, la sorte di Matan Zangauker, il giovane rapito da Hamas durante le recenti stragi, si fa sempre più incerta. Detenuto in una zona assediata a Gaza, il suo destino pende tra minacce e tentativi di salvataggio. La situazione resta critica: qualsiasi intervento potrebbe avere conseguenze fatali. La comunità internazionale osserva con apprensione, sperando in una soluzione che possa salvare una vita innocente nel mezzo di un conflitto devastante.

Si chiama Matan Zangauker, ha 25 anni. E’ stato rapito la mattina del 7 ottobre 2023 durante le stragi perpetrate da Hamas in Israele. Il portavoce di Hamas, Abu Obeida, ha avvertito che l’ostaggio è attualmente detenuto in una località assediata dall’esercito israeliano a Gaza. Obeida, citato da al Jazeera, ha affermato che se Zangauker venisse ucciso durante un tentativo di liberarlo, l’esercito israeliano ne sarebbe ritenuto responsabile. “Affermiamo categoricamente che il nemico non sarà in grado di recuperarlo vivo e, se questo prigioniero verrà ucciso durante un tentativo di liberarlo, l’esercito di occupazione sarà responsabile della sua morte”, scrive Obeida in un post su X, aggiungendo: “Questo è l’ultimo avvertimento “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hamas: “L’ostaggio Zangauker è in una località assediata dall’Idf. Se provate a liberarlo, lo uccideremo. Colpa vostra”

