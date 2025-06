Hamas avverte ' un ostaggio in zona assediata da Idf'

Un grave avvertimento scuote la regione: Hamas avverte che l'ostaggio israeliano Matan Zangauker è rinchiuso in una zona sotto assedio da parte delle forze israeliane. Il portavoce Abu Obeida ha dichiarato che qualsiasi tentativo di liberarlo che porti alla sua morte sarà attribuito all'esercito israeliano, sollevando nuove tensioni e rischi in un'area già attraversata da crisi profonde. La situazione si fa sempre più delicata e incerta.

Il portavoce di Hamas, Abu Obeida, ha avvertito che l'ostaggio israeliano Matan Zangauker è attualmente detenuto in una località assediata dall'esercito israeliano a Gaza. Obeida, citato da al Jazeera, ha affermato che se Zangauker venisse ucciso durante un tentativo di liberarlo, l'esercito israeliano ne sarebbe ritenuto responsabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas avverte, 'un ostaggio in zona assediata da Idf'

In questa notizia si parla di: Hamas Ostaggio Assediata Avverte

