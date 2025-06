Ha violato la legge sull' immigrazione gli Usa motivano l' arresto di Khabi Lame Il tiktoker adesso è libero

In un episodio che ha fatto il giro del web, Khaby Lame, il celebre tiktoker italiano, è stato temporaneamente arrestato dalle autorità statunitensi per presunte violazioni delle leggi sull'immigrazione. Tuttavia, la buona notizia è che ora è tornato libero e può continuare a stupire i suoi fan. Un episodio che dimostra come anche le star più amate non siano immuni alle complessità delle leggi internazionali.

Le autorità per l’immigrazione hanno confermato l’arresto per qualche ora di del conte creatore Khaby Lame. «Fermato venerdì dall’Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti in Nevada per violazioni delle ll'immigrazione», si legge in una nota dell’Ice nella quale si precisa che all’influencer è stata data la possibilità di lasciare il Paese ed è partito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Ha violato la legge sull'immigrazione”, gli Usa motivano l'arresto di Khabi Lame. Il tiktoker adesso è libero

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Immigrazione Legge Arresto Lame

Il decreto Albania è legge, quali sono le nuove misure per contrastare l'immigrazione irregolare - Il decreto Albania, ora legge definitiva, introduce misure decisive per contrastare l'immigrazione irregolare, tra cui il rafforzamento delle operazioni di rimpatrio, l'apertura di centri strategici in Albania, Hotspot e Cpr.

Usa: "Khaby Lame è stato arrestato per qualche ora per presunta violazione della legge sull'immigrazione" | "Ha lasciato il Paese" - Le autorità per l'immigrazione Usa hanno confermato l'arresto per qualche ora del famoso influencer e TikToker italo-senegalese Khaby Lame. "E' stato fermato venerdì dall'Immigration and Customs Enfor ... Si legge su msn.com

Khaby Lame arrestato in Nevada, ha lasciato il Paese. La conferma delle autorità: «Violate leggi sull'immigrazione» - Le autorità per l'immigrazione hanno confermato l'arresto per qualche ora di del content creator Khaby Lame. «E' è stato fermato venerdì ... Riporta msn.com

Khaby Lame rompe il silenzio sull’arresto: cosa dicono le storie pubblicate su Instagram - Khaby Lame ha 160 milioni di follower su Tiktok e 80 milioni di follower su Instagram. Nell’ultima ora sui suoi account ufficiali sono stati pubblicati dei nuovi contenuti. Su TikTok ha postato un ... Si legge su fanpage.it

Khaby Lame arrestato in america per immigrazione clandestina o è NOTIZIA fake ?shorts