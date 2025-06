Ha riaperto dopo i lavori di riqualificazione la piscina di Fiorano Modenese

Dopo un’attesa ricca di entusiasmo, la piscina comunale di Fiorano Modenese a Spezzano riapre le sue porte per l’estate 2025, rinnovata e più accogliente che mai. I lavori di riqualificazione hanno trasformato l’impianto in un’oasi moderna e funzionale, gestita ora da Nuova Sportiva, pronto a offrire a residenti e turisti momenti di relax, sport e divertimento. Preparati a vivere un’estate all’insegna del benessere e del divertimento!

La piscina comunale di Fiorano Modenese, a Spezzano, ha riaperto per l’estate 2025, dopo gli importanti lavori di riqualificazione effettuati nei mesi scorsi dal Comune. La gestione dell’impianto è stata affidata, per due anni (2025-2026), a Nuova Sportiva che si occupa anche delle strutture di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Ha riaperto dopo i lavori di riqualificazione la piscina di Fiorano Modenese

