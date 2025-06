Ha demolito il fabbricato abusivo il Cgars annulla la sanzione elevata dal Comune

Con una decisione che fa chiarezza sulle responsabilità, il Cgars ha annullato la sanzione elevata dal Comune di Licata, riconoscendo la demolizione dell'immobile abusivo. Questa sentenza rappresenta un importante precedente nel campo delle normative edilizie, dimostrando che una volta eliminata l’opera irregolare, non si è più soggetti a sanzioni. La vicenda sottolinea come il rispetto delle regole possa portare a risultati positivi e giusti per tutti.

Non dovrà pagare alcuna sanzione per inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive. E non dovrà farlo perché l'immobile, abusivo appunto, che aveva realizzato è stato demolito. Ad annullare la sanzione irrogata dal Comune di Licata è stato il Cgars che ha accolto l'appello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ha demolito il fabbricato abusivo, il Cgars annulla la sanzione elevata dal Comune

In questa notizia si parla di: Sanzione Demolito Abusivo Cgars

Immobili abusivi: il CGARS sui costi di demolizione - Mentre il primo riguarda l’irrogazione della sanzione ... è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso ... Riporta lavoripubblici.it

Calcolo sanzione per abuso edilizio - 33 del DPR 380/01 prevede una sanzione pecuniaria determinata con riferimento alla data di ultimazione lavori e con riferimento al costo di produzione ultimo, aggiornato alla data dell'abuso art. Come scrive edilportale.com

Sanzione edilizia demolizione opere abusive: può essere irrogata nei confronti del proprietario dell’immobile, anche se l’unico responsabile dell’abuso è il costruttore ... - Quanto al primo motivo, deve essere ribadita la legittimità dell’operato comunale, per avere applicato la sanzione edilizia agli attuali proprietari anziché al responsabile dell’abuso. Come scrive diritto.it

Demolizione casa abusiva film