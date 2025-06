“Ha appiccato l’incendio con acceleranti poi l’ha chiusa dentro” | chiesto il carcere per il compagno di Sueli Barbosa

Un dramma oscuro si dipana nel cuore della città: Micahel Pereira, 45 anni, accusato di aver appiccato un incendio con acceleranti e di aver chiuso dentro la vittima, Sueli Barbosa, chiede ora il carcere. La pm Ripamonti ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere, contestando anche l'aggravante della crudeltà. La vicenda si avvolge di mistero e brutalità, lasciando tutti senza parole.

La pm Ripamonti ha inoltrato alla gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Micahel Pereira, il 45enne accusato dell'omicidio della compagna Sueli Leal Barbosa. Contestata l'aggravante della "crudeltà", per un delitto in cui, peraltro, ci sarebbe stato anche "un minimo di pianificazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Carcere Appiccato Incendio Acceleranti

