Gyokeres Juve ora è lui il sogno per l’attacco! Svelata la valutazione del bomber dello Sporting Tutte le cifre e gli ultimi aggiornamenti

La Juventus si prepara a una rivoluzione in attacco e Viktor Gyokeres dello Sporting si conferma il grande sogno per il futuro bianconero. Con Vlahovic pronto a lasciare Torino, il club accelera sui dettagli di un affare che potrebbe cambiare le sorti della rosa. La valutazione del bomber svedese è di 70 milioni di euro, ma tutte le cifre e gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato sono ancora da definire. La stagione estiva si preannuncia infuocata!

Gyokeres Juve, ora è lui il sogno per l’attacco! Le cifre per il bomber dello Sporting. Che cosa filtra in vista dell’estate. Il calciomercato Juve entra nel vivo e si prepara alla rivoluzione in attacco. Con Vlahovic ormai ai saluti, la dirigenza bianconera accelera per il nuovo centravanti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno è Viktor Gyokeres dello Sporting, che è valutato 70 milioni di euro dopo i 54 gol stagionali in tutte le competizioni. Su di lui, però, c’è inevitabilmente tanta concorrenza. Servirà un grande sforzo economico e qualche sacrificio in uscita in casa Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, ora è lui il sogno per l’attacco! Svelata la valutazione del bomber dello Sporting. Tutte le cifre e gli ultimi aggiornamenti

