Gyokeres Juve novità sul futuro dell’attaccante | quella big è pronta a avviare i contatti con lo Sporting! Le ultimissime

Viktor Gyokeres sta conquistando l’attenzione di grandi club, e le ultime indiscrezioni svelano che una big europea sarebbe pronta ad avviare i primi contatti con lo Sporting Lisbona. Il futuro dell’attaccante svedese si fa sempre più incerto, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali sono le vere intenzioni delle pretendenti? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle trattative e le strategie in gioco.

Gyokeres Juve, novità sul futuro dell’attaccante: quella big è pronta a avviare i contatti con lo Sporting Lisbona! Le ultimissime sul suo futuro. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Viktor Gyokeres, attaccante che si è preso la scena in questa stagione con la maglia dello Sporting e accostato anche al mercato Juve. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sulle sue tracce ci sarebbe tra le altre anche il Manchester United che avrebbe intenzione di avviare i contatti per cercare di trovare un accordo con il club portoghese. Potrebbe partire per circa 65 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, novità sul futuro dell’attaccante: quella big è pronta a avviare i contatti con lo Sporting! Le ultimissime

