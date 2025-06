Gutierrez Juve | c’è un incastro da non sottovalutare per il terzino Si pensa al doppio colpo in fascia! Ma occhio a questo ostacolo…

La Juventus punta forte su Gutierrez del Girona per rafforzare la fascia, ma un ostacolo potrebbe complicare i piani. Con l’intenzione di creare un doppio colpo in difesa, i bianconeri monitorano attentamente il mercato, consapevoli che la partenza di Cambiaso potrebbe aprire nuove opportunità. Tuttavia, bisogna svelare come questa situazione si svilupperà e quali saranno le mosse decisive per il futuro della rosa.

Gutierrez Juve: si pensa al doppio colpo in fascia! Ma c’è un ostacolo per arrivare al terzino del Girona, tutti i dettagli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juve sta pensando a rinforzare la fascia e i nomi in questione sono due: Gutierrez del Girona e Dodo della Fiorentina. Nel caso in cui dovesse però partire Cambiaso per una cifra superiore ai 50 milioni di euro, ecco che a Torino potrebbero pensare di prendere entrambi. Occhio però, secondo AS, al Real Madrid, che vanta un diritto di recompra del cartellino del giovane esterno. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gutierrez Juve: c’è un incastro da non sottovalutare per il terzino. Si pensa al doppio colpo in fascia! Ma occhio a questo ostacolo…

