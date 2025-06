Guida ubriaco ma è impossibile ritirargli la patente

In un caso che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, un conducente con un tasso alcolico di 2,17 grammi per litro nel sangue ha evitato il ritiro della patente grazie alla presentazione di una denuncia di smarrimento e a un permesso provvisorio. Una situazione che mette in luce le criticità del sistema e l'importanza di controlli più stringenti per garantire la sicurezza di tutti sulla strada.

Non è stato possibile ritirare la patente a un conducente con un tasso di più di quattro volte il limite legale: l'uomo aveva infatti sporto denuncia di smarrimento per il documento e guidava con un permesso provvisorio. Il controllo, che gli ha trovato nel sangue un valore di 2,17 grammi di alcol per litro.

In questa notizia si parla di: Patente Guida Ubriaco Impossibile

