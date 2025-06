Guida ubriaco in una gara tra auto in sorpasso travolge uno scooter e uccide il 63enne Luigino Tognin | 22enne arrestato per omicidio stradale

Una tragica notte a Sant'Elena, dove una gara clandestina tra auto si è trasformata in tragedia: un sorpasso azzardato, condotto da un 22enne ubriaco, ha travolto e ucciso il 63enne Luigino Tognin. La fatalità ha scosso l’intera comunità, portando all’arresto dello young driver per omicidio stradale. Una drammatica lezione sul pericolo di mettere in discussione la vita degli altri per un brivido.

SANT'ELENA (PADOVA) - Una gara clandestina tra automobili e un sorpasso azzardato mentre il guidatore era ubriaco: secondo gli inquirenti sono questi gli elementi alla base. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Guida ubriaco in una gara tra auto, in sorpasso travolge uno scooter e uccide il 63enne Luigino Tognin: 22enne arrestato per omicidio stradale

