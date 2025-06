Guida ubriaco durante una gara tra auto in sorpasso travolge uno scooter e uccide il 64enne Luigino Tognin | 22enne arrestato per omicidio stradale

Una tragica notte di adrenalina e irresponsabilità si è trasformata in una tragedia indicibile: durante una gara clandestina tra auto, un giovane ubriaco ha travolto e ucciso il 64enne Luigino Tognin. La fatalità sottolinea il pericolo di azzardare alla guida sotto l’effetto di alcol, portando all’arresto del 22enne per omicidio stradale. Un episodio che scuote l’opinione pubblica e ci invita a riflettere sulla sicurezza sulle nostre strade.

SANT'ELENA (PADOVA) - Una gara clandestina tra automobili e un sorpasso azzardato mentre il guidatore era ubriaco: secondo gli inquirenti sono questi gli elementi alla base.

