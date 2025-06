Guida narrativa d’Europa | Homo Scrivens rivoluziona il concetto di viaggio con un libro che è esperienza

Dimenticate le guide convenzionali: con "Guida narrativa d’Europa" di Homo Scrivens, il viaggio diventa un’esperienza sensoriale e culturale unica. Curata da Giancarlo Marino e Aldo Putignano, arricchita dalla prefazione di Giovanni Scipioni, questa opera vi invita a esplorare l’Europa attraverso storie avvincenti, suggerimenti d’autore e un’immersione profonda nelle sue sfumature più autentiche. Preparatevi a scoprire un modo rivoluzionario di viaggiare, dove ogni pagina è un’avventura da vivere.

Dimenticate le tradizionali guide turistiche: la nuova scommessa editoriale targata Homo Scrivens si chiama Guida narrativa d’Europa ed è molto più di un manuale per viaggiatori. Curata da Giancarlo Marino e Aldo Putignano, con la prestigiosa prefazione di Giovanni Scipioni (storico direttore de I Viaggi di Repubblica ), l’opera si propone come un viaggio emozionale e culturale attraverso l’Europa, con racconti coinvolgenti, consigli d’autore e rubriche originali. In uscita il 6 giugno 2025 in libreria e online, la Guida narrativa d’Europa si configura come un compagno di viaggio intimo e suggestivo: un volume di 484 pagine che attraversa capitali affascinanti come Londra, Madrid e Lisbona, ma anche territori più nascosti come la Transilvania o le coste croate, regalando uno sguardo personale, e spesso inedito, su ogni luogo raccontato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it