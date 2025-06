Guida al cinema Il Sale della terra e Scomode verità

Scopri due opere imperdibili che hanno rivoluzionato il modo di vedere il mondo: "Il sale della terra" e "Scomode verità". Omaggio a Sebastiao Salgado, il leggendario fotografo brasiliano, queste pellicole ci invitano a riflettere sulla nostra Terra e le sue sfide. Un’occasione unica per immergersi in testimonianze visive profonde e coinvolgenti, disponibili al cinema questo fine settimana. Non perdere questa opportunità di aprire gli occhi e il cuore.

In omaggio a uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi, il brasiliano Sebastiao Salgado, dopo il Terminale anche il Pecci ha deciso di riproporre lo splendido documentario diretto da Wim Wenders, in cui il regista tedesco ha riletto l’opera del maestro della fotografia. Il sale della terra sarà in programmazione sabato e domenica alle 16, in versione originale e sottotitoli. Un documento che ora può essere letto come una sorta di testamento artistico, mettendo in evidenza le grandi capacità tecniche e artistiche di Salgado, "inseguito" e braccato dalla telecamera di Wim Wenders negli angoli più lontani e sperduti del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guida al cinema. Il Sale della terra e Scomode verità

Cineforum- Il sale della terra: con Maurizio Papucci e Davide Marcesini