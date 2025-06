Guerra Ucraina-Russia la guerra di Putin tra strategia e problemi di risorse | l’analisi

La guerra tra Ucraina e Russia prosegue senza sosta, con Vladimir Putin che affronta sfide non solo sul campo di battaglia, ma anche nella gestione delle risorse. La strategia militare si scontra con problemi di approvvigionamento e logistica, rendendo il conflitto ancora più complesso. Un’analisi approfondita svela come queste difficoltà possano influenzare il prolungarsi della crisi e le prospettive di pace. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa intricata dinamica.

(Adnkronos) – Vladimir Putin non si ferma, la guerra in Ucraina continua e la pace appare ancora lontana. I negoziati con Kiev non decollano, il campo di battaglia rimane la priorità per Mosca. Per la Russia, però, la guerra rischia di diventare una salita e il carburante – in termini di uomini e mezzi –

