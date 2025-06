Guerra mediatica tra Icardi e Wanda Nara il calciatore accusa l’ex moglie di furto milionario

La tensione tra Mauro Icardi e Wanda Nara si infiamma, trascinando i social in una bufera mediatica senza precedenti. L’attaccante argentino ha pubblicato uno screenshot che rivela dettagli bancari dell’ex moglie, accusandola di aver sottratto ben 7 milioni di euro. In un gesto che scuote l’opinione pubblica, la battaglia legale tra i due protagonisti si trasforma in un vero e proprio show mediatico, lasciando tutti con il fiato sospeso...

. La battaglia legale e mediatica tra Mauro Icardi e Wanda Nara raggiunge nuovi livelli di tensione. Il calciatore argentino ha scatenato una vera e propria tempesta sui social media pubblicando nelle sue Instagram Stories uno screenshot che rivelerebbe dettagli del conto bancario dell’ex moglie, accompagnato da gravi accuse di appropriazione indebita. L’accusa shock: 7 milioni di euro trasferiti illegalmente. Nel gesto più eclatante di questa guerra a colpi di post, Icardi ha mostrato ai suoi follower quello che sostiene essere la prova di un trasferimento illegale di 7 milioni di euro sul conto personale di Wanda Nara. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Guerra mediatica tra Icardi e Wanda Nara, il calciatore accusa l’ex moglie di furto milionario

