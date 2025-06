Guerra le nostre ferite Shani morta il 7 ottobre La fuga di Loai da casa

In un mondo segnato dalla sofferenza e dal conflitto, la storia di Shani, giovane israeliana uccisa il 7 ottobre nel Negev, ci ricorda quanto la guerra lasci ferite profonde nelle vite di tutti. La fuga di Loai da casa e la spirale di violenza alimentano un dolore condiviso che attraversa confini e culture. È un richiamo a riflettere sulla necessità di pace, perché ogni vittima merita giustizia e speranza.

"In questo prato rideva e scherzava con gli amici palestinesi Shani, una delle giovani israeliane uccise il 7 ottobre, nel Negev. Da allora condividiamo ogni giorno, con i tanti amici israeliani e non solo, il tormento e l'angoscia per gli ostaggi israeliani. Così come ogni giorno condividiamo il dolore per le orribili e inaccettabili stragi con decine di migliaia di morti - specialmente civili - che avvengono a Gaza, e che si aggiungono ad anni e anni di sofferenze del popolo palestinese". Le parole corrono nel silenzio dell'Arena di Janine: ognuno è come "pietrificato" dal racconto di Franco Vaccari.