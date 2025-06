Guerra dei referendum | governo contro opposizioni sulla strategia del quorum

In un clima di accese discussioni tra governo e opposizioni, i referendum dell’8 e 9 giugno sono al centro di un acceso dibattito sulla partecipazione democratica. Tra polemiche sul contenuto e sulla reale possibilità di esprimersi, molti cittadini si interrogano su come esercitare il loro diritto di voto senza rinunciare alle proprie abitudini, tra impegni e disinteresse. La sfida ora è garantire che ogni voce conti, anche nel mare delle tante opinioni.

'Voto sì, voto no, vado al mare, vado al seggio ma non ritiro la scheda'. Il dibattito pubblico sui referendum dell'8 e 9 giugno, su cui i cittadini sono chiamati ad esprimersi (quattro sul lavoro, uno sui requisiti per ottenere la cittadinanza), è stato investito da polemiche, non solo sui contenuti ma pure e soprattutto sull'effettivo esercizio del voto e sulla partecipazione, dopo che la maggioranza, dalla premier Giorgia Meloni in giù, ha invitato gli italiani a non recarsi alle urne, puntando sul non raggiungimento del quorum (del 50% più uno degli aventi diritto al voto). "Andrò al seggio perché sono il premier ed è giusto dare un segnale di rispetto per le urne e il referendum" ma "non ritirerò la scheda.