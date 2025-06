Guatemala erutta il Vulcano di Fuoco | evacuati i residenti

Il Guatemala si trova ancora una volta sotto il manto di un'imponente eruzione del Vulcano di Fuoco, che ha portato all'evacuazione di oltre 500 residenti nelle zone circostanti. La colonna di cenere e gas incandescenti si innalza minacciosa nel cielo, ricordandoci quanto questa natura potente possa essere imprevedibile. In un momento di emergenza, la prontezza delle autorità e la solidarietà delle comunità sono fondamentali per proteggere vite e territori.

Il Guatemala ha iniziato giovedì a evacuare alcuni residenti dalle pendici del Vulcano di Fuoco dopo che una nuova eruzione ha espulso gas incandescente e cenere alta nel cielo. Michelle Alvarado, direttore ad interim del Coordinamento Nazionale per la Riduzione dei Disastri, ha dichiarato che più di 500 persone sono state trasferite in rifugi da cinque comunità nei dipartimenti di Chimaltenango, Escuintla e Sacatepequez. Alvarado ha aggiunto che sono stati preparati diversi rifugi nel caso in cui l’attività del vulcano dovesse continuare e il numero degli sfollati aumentare. Le autorità hanno anche chiuso un’autostrada nella zona e sospeso le lezioni in 39 scuole. 🔗 Leggi su Lapresse.it