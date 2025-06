Guai fiscali per Angelo Duro? Lui smentisce | Ho sempre fatto beneficenza allo stato

Angelo Duro torna a scuotere le acque con la sua risposta decisa: smentisce le accuse di guai fiscali, sottolineando che la beneficenza è sempre stata rivolta allo Stato e non ai privati. La sua sincerità e il suo spirito irriverente continuano a catturare l’attenzione, dimostrando che dietro la comicità si celano anche ferme posizioni. Ma cosa c’è davvero dietro queste polemiche? Restate sintonizzati per scoprirlo.

MILANO – “Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò. Ma la beneficenza allo Stato sì. L’ho sempre fatta. Quindi, questa notizia delle 150mila euro purtroppo è falsa. Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente. Da anni che mi vanto del mio successo. Della mia stronzaggine. Dei miei incassi milionari al cinema. Uno come me se dovesse evadere, lo farebbe alla grande. Martedì su Netflix esce il mio film. Vi regalo una serata d’evasione”. Con il suo consueto stile caustico e irriverente, il comico siciliano Angelo Duro smentisce sui social la notizia secondo la quale avrebbe evaso 150mila euro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it