Gricignano di Aversa Nairobi chiusa in gabbia e con bocca incastrata nella rete | salvata dai Carabinieri

Una storia che commuove e riempie di speranza: i carabinieri di Gricignano di Aversa hanno salvato Nairobi, una dolce American Staffordshire Terrier intrappolata in condizioni disumane. Rinchiusa in uno spazio angusto e con la bocca incastrata nella rete, questa povera anima ha trovato finalmente libertà e cura. Un intervento che dimostra come il coraggio e l’umanità possano fare la differenza, restituendo dignità e vita a chi ne ha più bisogno.

Un intervento dei carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa ha permesso di salvare "Nairobi", una femmina di American Staffordshire Terrier rinchiusa in condizioni di grave disagio. L'animale era chiuso in un ristretto recinto di appena 1 metro per 1,5, con la bocca incastrata nella rete metallica, e guaiva disperatamente.

