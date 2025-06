Greta la tech influencer | Alleno a capire il futuro Solo sbagliando si impara

Greta Galli, la giovane tech influencer con oltre 160mila followers, trasforma la tecnologia in un gioco da ragazzi. Con il suo approccio chiaro e coinvolgente, rende accessibili concetti complessi a tutti, sostenendo che “solo sbagliando si impara”. Classe 2002 e brillante talentuosa, Greta si prepara a conquistare anche il pubblico del Best Movie Comics and Games di Milano, portando il suo entusiasmo e competenza nel mondo del futuro digitale.

"L’obiettivo dei miei video è semplice: rendere la tecnologia facile e accessibile a tutti", spiega Greta Galli, tech influencer da oltre 160mila followers su Instagram. Classe 2002, appassionata di materie scientifiche, Galli non è una semplice divulgatrice social: è una ragazza plusdotata - o come spesso si usa dire gifted - con un quoziente intellettivo pari a 133. E oggi e domani parteciperĂ al Best Movie Comics and Games, fiera milanese incentrata su cinema, fumetti e videogiochi. Lì sfiderĂ se stessa, provando a risolvere due iconici rompicapi: il cubo di Rubik e Perplexus, un labirinto 3D racchiuso in una sfera trasparente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Greta, la tech influencer: "Alleno a capire il futuro. Solo sbagliando si impara"

Greta, la tech influencer: "Alleno a capire il futuro. Solo sbagliando si impara" - Ha 160mila followers su Instagram e rende facile la tecnologia a colpi di video "Ho scoperto di essere plusdotata in oratorio, la scuola non è ancora pronta". Riporta ilgiorno.it

