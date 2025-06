Gregorio VII colpo in un negozio | ladri scappano con borse e gioielli

Una notte di tensione a San Pietro, dove una banda di ladri ha preso di mira un negozio di abbigliamento, sfondando la porta e rubando borse e gioielli. L’intervento dei carabinieri ha impedito ulteriori danni, ma il furto ha lasciato sconcertati clienti e commercianti. La scoperta di eventuali complici e i danni economici sono ancora in fase di quantificazione. La sicurezza del quartiere resta una priorità per le autorità e la comunità .

La scorsa notte, i carabinieri della stazione San Pietro sono intervenuti in via Ludovico Micara dove, poco prima e dopo aver danneggiato la porta d'ingresso, una banda di ladri era entrate all'interno di un negozio di abbigliamento portando via alcune borse e gioielli. Da quantificare anche i.

