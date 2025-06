Green Blood Avis e Legambiente coinvolgono 500 studenti in 500 ore di volontariato

Dopo nove mesi di impegno e passione, il progetto “Green Blood” si chiude con successo, coinvolgendo oltre 500 giovani in un’esperienza di solidarietà e consapevolezza ambientale. Promosso da Avis Regionale del Veneto e Legambiente, questa iniziativa ha saputo unire le generazioni per un futuro più sostenibile. Un esempio concreto di come l’impegno dei giovani possa fare la differenza: il loro contributo continuerà a ispirare cambiamenti positivi.

Dopo nove mesi di attività e un’intensa partecipazione da parte del territorio, giunge a conclusione il progetto “Green Blood”. L’iniziativa, promossa da Avis Regionale del Veneto, ha avuto un approccio trasversale alle diverse generazioni, andando a incontrare più di 500 studenti e studentesse. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Green Blood, Avis e Legambiente coinvolgono 500 studenti in 500 ore di volontariato

In questa notizia si parla di: Green Blood Avis Studenti

Pordenone, 600 studenti donano il sangue - Una donazione che guarda al futuro. Afds e Avis di Pordenone hanno incontrato gli studenti di 15 istituti delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado della provincia per trovare ... Scrive rainews.it

Avis a Cesenatico, 41 studenti diventano donatori - Avis scommette sulle nuove generazioni e le nuove generazioni rispondono. Sono stati 41 gli studenti dell’istituto superiore-liceo e Ite Leonardo Da Vinci di Cesenatico che nei giorni scorsi ... Secondo msn.com

Avis e Aido premiano gli studenti - Avis e Aido premiano gli studenti delle scuole. Al teatro parrocchiale si è svolta una mattinata interamente dedicata al dono del sangue, rivolta alle scuole primarie e secondarie del paese e dei ... Secondo polesine24.it

US Visa Rejection in 1 minute (Tourist) #usvisa