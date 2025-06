Grazie Giuseppe Sarlo | sono parole che ci onorano

Le parole di Giuseppe Sarlo ci riempiono di orgoglio e ci invitano a condividere le nostre storie. Recentemente, il nostro editore Antonio Nesci ha ricordato il suo percorso nel mondo del giornalismo, segnato da momenti intensi e ricordi indelebili. Questi aneddoti ci ispirano a continuare con passione e dedizione. Perché ogni esperienza raccontata arricchisce il nostro cammino e rafforza il legame con chi ci segue.

Scriviamo anche di noi! Tantissimi i commenti ad un post del nostro editore Antonio Nesci, pubblicato sabato mattina sulla sua pagina in cui scrive: “L’11 settembre 2001 dov’ero? Me lo ricordo benissimo! Ero qui! Si, ero giĂ a Radio RADIO ONDA VERDE 98 Mhz da quasi un anno. Sono stati 5 diciamo 6 anni di “palestra”.Avevo iniziato in realtĂ qualche anno prima la mia avventura giornalistica e Giuseppe Sarlo ne è testimone! Avevo 12 anni quando pubblicò il mio primo articolo! Poi giĂ nel 1999 scrivevo per il Quotidiano della Calabria (esiste ancora anche se il nome è cambiato). La foto mi è stata inviata ieri sera da Piero Muscari impegnato nel suo libro sui suoi 40 anni (non di etĂ ) ma di Radio! e non solo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it