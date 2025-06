Grazie agli interventi della sindaca Anna Hidalgo la capitale francese ha dimezzato l' inquinamento | un esempio di quanto si possa fare per l' ambiente

Gli esempi di successo come quello di Parigi, grazie all’impegno della sindaca Anna Hidalgo, mostrano quanto si possa fare per l’ambiente. Ma cosa accade se il tema viene sminuito, deriso o negato? Quando i leader scacciano la lotta al cambiamento climatico, il nostro pianeta paga il prezzo più alto: è il momento di agire con decisione e responsabilità.

C he cosa succede se il tema ambiente viene sminuito, deriso, negato? Se il presidente degli Stati Uniti ritira il suo Paese dagli Accordi di Parigi sul clima per la seconda volta, rilancia il dominio energetico di petrolio e gas, taglia il personale delle agenzie federali per il clima e congela i fondi per le emergenze climatiche? Se la presunta "ideologia green" diventa nemica del profitto e la cannuccia di plastica torna sulle tavole dei fast food? Stop al Green New Deal. Trump promette: «Trivelleremo, ragazzi, trivelleremo» Non possiamo ancora valutare gli effetti del tornado Trump. 🔗 Leggi su Iodonna.it