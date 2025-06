Gravissimo dopo lo schianto sulla Vivai muore dopo tre giorni di agonia

Tragedia sulla strada dei Vivai: dopo uno schianto devastante, Mattia Selaj, 21 anni di Piove di Sacco, ha perso la vita dopo tre giorni di agonia. Il terribile incidente, avvenuto il 4 giugno alle 9:30, ha sconvolto la comunitĂ , lasciando un vuoto incolmabile. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante la massima attenzione alla guida e la sicurezza di tutti sulle strade.

Il 4 giugno attorno alle 9,30 del mattino un ragazzo di 21 anni di Piove di Sacco, Mattia Selaj in sella ad una moto mentre stava percorrendo la strada dei Vivai, giunto a cavallo tra i comuni di Saonara e Sant'Angelo di Piove di Sacco, forse per l'eccessiva velocitĂ o una banale disattenzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Gravissimo dopo lo schianto sulla Vivai, muore dopo tre giorni di agonia

