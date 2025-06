Gravissima una studentessa per meningite | ricoverata al Buzzi

Una tragica emergenza scuote la comunità di Codogno: una studentessa di soli 15 anni, colpita da meningite da meningococco, è ora ricoverata al Buzzi in condizioni gravissime. I sintomi improvvisi e intensi hanno spinto la giovane a cercare aiuto immediatamente. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la tempestività nella diagnosi e nel trattamento per salvare vite umane. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Una studentessa di 15 anni è stata colpita nelle scorse ore da meningite da meningococco. La giovane frequenta il liceo Novello di Codogno (Lodi). La 15enne non si sentiva bene (dolori, febbre, nausea, mal di testa intensissimo) e su indicazione del medico curante si era rivolta al pronto.

